Как приготовить домашний майонез за 5 минут: видео
Источник:инстаграм Евы Шишовой
Сколько бы ни спорили о майонез, но большинство его ели и будут есть. Рассказываем на Актив 24, как самим приготовить быстро, просто и качественно полезный соус. Сохраняйте рецепт!
Рецептом домашнего майонеза поделилась диетолог Ева Шишова. По словам врача, из обычных продуктов, которые найдутся в холодильнике у каждого, можно приготовить соус за считанные минуты. Он выходит вкуснее и полезнее, чем магазинный.
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Домашний майонез: пошаговый рецепт
Ингредиенты
- Яйцо: 1 штука;
- Растительное рафинированное масло: 300 миллилитров;
- Горчица: 0,5 чайной ложки;
- Соль: 0,5 чайной ложки;
- Сахар: 1 чайная ложка;
- Сок лимона: 1,5 столовые ложки.
Способ приготовления
Смешайте все ингредиенты в обычной банке. Первые две минуты взбивайте блендером, не перемещая его по емкости (иначе масло может отделиться), а другие две минуты – блендеруйте по всей банке.
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