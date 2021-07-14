Як приготувати домашній майонез за 5 хвилин: відео

Скільки б не сперечалися про майонез, але більшість його їли та їстимуть. Розповідаємо на Актив 24, як самим приготувати швидко, просто та якісно корисний соус. Зберігайте рецепт!

Рецептом домашнього майонезу поділилася дієтологиня Єва Шишова. За словами лікарки, зі звичайних продуктів, які знайдуться в холодильнику у кожного, можна приготувати соус за лічені хвилини. Він виходить смачніший та корисніший, ніж магазинний.

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Домашній майонез: покроковий рецепт

Інгредієнти

Яйце: 1 штука;

Рослинна рафінована олія: 300 мілілітрів;

Гірчиця: 0,5 чайної ложки;

Сіль: 0,5 чайної ложки;

Цукор: 1 чайна ложка;

Сік лимона: 1,5 столові ложки.

Спосіб приготування

Змішайте усі інгредієнти у звичайній банці. Перші дві хвилини збивайте блендером, не переміщуючи його по місткості (інакше олія може відокремитися), а інші дві хвилини – блендеруйте по всій банці.

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