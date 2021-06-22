Это не работает: известная тренер развенчала мифы о выпадении волос

22 июня 2021 , 09:12
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Инстаграм Марины Боржемской

Выпадение волос – проблема, с которой сталкивается множество женщин и даже мужчин. Причины могут быть очень разными.

При этом интернет пестрит различной рекламой и рецептами, которые якобы помогают решить проблему. О распространенных мифах рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Каждый из нас хочет иметь шикарные густые волосы и так, чтобы блестели, как в рекламе шампуня. Но на деле на расческе и в ванной уже собралось волос на новый парик. Что мы начинаем делать? Конечно же, искать в интернете разные рецепты, втирать себе сок какого-то овоща, срочно скупать все витамины в аптеке, а заодно и маски-шампуни. Должна сказать сразу, что ни один из этих методов не работает,
– отметила Боржемская.

Почему выпадают волосы

По словам фитнес-тренера, шампунь в этом случае не поможет, а от сока лука можно получить ожог головы. Важно найти причину выпадения волос и устранить ее.

В день должно выпадать 60 – 150 волосинок – это норма. Если выпадает очень большое количество волос, причины могут быть разными:

  • Анемия.
  • Проблемы с ЖКТ.
  • Снижение функции щитовидной железы.
  • Беременность и послеродовой период.
  • Период менопаузы.
  • Постоянные стрессы.
  • Подростковый период.
  • Неправильный уход за кожей головы.
  • Наследственные факторы.
  • Дефициты полезных веществ в рационе (витамины группы В и витамин Д, йод, селен, медь, железа, цинка, а также белков и жиров).

За волосами нужен комплексный уход / Фото Pixabay

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Как бороться с выпадением волос

  • Качественный отдых и сон.
  • Отсутствие стрессов.
  • Грамотный рацион и режим питания.
  • Правильный уход за кожей головы.
  • Массаж кожи головы.
  • Защита волос от солнца и перегревов.

К проблеме выпадения волос нужно подходить комплексно и ни в коем случае не заниматься самолечением,
– резюмировала Марина Боржемская.

 

Автор: Наталя Бережна