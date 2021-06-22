Это не работает: известная тренер развенчала мифы о выпадении волос

Выпадение волос – проблема, с которой сталкивается множество женщин и даже мужчин. Причины могут быть очень разными.

При этом интернет пестрит различной рекламой и рецептами, которые якобы помогают решить проблему. О распространенных мифах рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

Интересно Что вредит красоте и молодости: 5 привычек, от которых пора избавиться

Каждый из нас хочет иметь шикарные густые волосы и так, чтобы блестели, как в рекламе шампуня. Но на деле на расческе и в ванной уже собралось волос на новый парик. Что мы начинаем делать? Конечно же, искать в интернете разные рецепты, втирать себе сок какого-то овоща, срочно скупать все витамины в аптеке, а заодно и маски-шампуни. Должна сказать сразу, что ни один из этих методов не работает,

– отметила Боржемская.

Почему выпадают волосы

В день должно выпадать 60 – 150 волосинок – это норма. Если выпадает очень большое количество волос, причины могут быть разными:

Анемия.

Проблемы с ЖКТ.

Снижение функции щитовидной железы.

Беременность и послеродовой период.

Период менопаузы.

Постоянные стрессы.

Подростковый период.

Неправильный уход за кожей головы.

Наследственные факторы.

Дефициты полезных веществ в рационе (витамины группы В и витамин Д, йод, селен, медь, железа, цинка, а также белков и жиров).

За волосами нужен комплексный уход / Фото Pixabay

Полезно Какая пища нужна для мозга: список продуктов от фитнес-тренера

Как бороться с выпадением волос

Качественный отдых и сон.

Отсутствие стрессов.

Грамотный рацион и режим питания.

Правильный уход за кожей головы.

Массаж кожи головы.

Защита волос от солнца и перегревов.

К проблеме выпадения волос нужно подходить комплексно и ни в коем случае не заниматься самолечением,

– резюмировала Марина Боржемская.