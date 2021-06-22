Це не працює: відома тренерка розвінчала міфи про випадіння волосся

22 червня 2021 , 09:12
Читать новость на русском

Джерело:

Інстаграм Марини Боржемської

Випадіння волосся – проблема, з якою стикається безліч жінок і навіть чоловіків. Причини можуть бути дуже різними.

При цьому інтернет рясніє різною рекламою і рецептами, які нібито допомагають розв'язати проблему. Про поширені міфи розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

Цікаво Що шкодить красі та молодості: 5 звичок, від яких час позбутися

Кожен з нас хоче мати розкішне густе волосся і так, щоб блищали, як у рекламі шампуню. Але на ділі на гребінці й у ванній вже зібралося волосся на нову перуку. Що ми починаємо робити? Звичайно ж, шукати в інтернеті різні рецепти, втирати собі сік якогось овоча, терміново скуповувати всі вітаміни в аптеці, а заодно і маски-шампуні. Маю сказати відразу, що жоден з цих методів не працює,
– зазначила Боржемська.

Чому випадає волосся

За словами фітнес-тренерки, шампунь у цьому випадку не допоможе, а від соку цибулі можна отримати опік голови. Важливо знайти причину випадіння волосся та усунути її.

У день має випадати 60 – 150 волосинок – це норма. Якщо випадає дуже велика кількість волосся, причини можуть бути різними:

  • Анемія.
  • Проблеми з ШКТ.
  • Зниження функції щитовидної залози.
  • Вагітність і післяпологовий період.
  • Період менопаузи.
  • Постійні стреси.
  • Підлітковий період.
  • Неправильний догляд за шкірою голови.
  • Спадкові фактори.
  • Дефіцити корисних речовин у раціоні (вітаміни групи В і вітамін Д, йод, селен, мідь, заліза, цинку, а також білків і жирів).

За волоссям потрібен комплексний догляд / Фото Pixabay

Корисно Яка їжа потрібна для мозку: перелік продуктів від фітнес-тренерки

Як боротися з випадінням волосся

  • Якісний відпочинок та сон.
  • Відсутність стресів.
  • Грамотний раціон і режим харчування.
  • Правильний догляд за шкірою голови.
  • Масаж шкіри голови.
  • Захист волосся від сонця і перегрівів.

До проблеми випадіння волосся потрібно підходити комплексно і в жодному разі не займатися самолікуванням,
– резюмувала Марина Боржемська.

 

Автор: Наталя Бережна