Це не працює: відома тренерка розвінчала міфи про випадіння волосся

Випадіння волосся – проблема, з якою стикається безліч жінок і навіть чоловіків. Причини можуть бути дуже різними.

При цьому інтернет рясніє різною рекламою і рецептами, які нібито допомагають розв'язати проблему. Про поширені міфи розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Кожен з нас хоче мати розкішне густе волосся і так, щоб блищали, як у рекламі шампуню. Але на ділі на гребінці й у ванній вже зібралося волосся на нову перуку. Що ми починаємо робити? Звичайно ж, шукати в інтернеті різні рецепти, втирати собі сік якогось овоча, терміново скуповувати всі вітаміни в аптеці, а заодно і маски-шампуні. Маю сказати відразу, що жоден з цих методів не працює,

– зазначила Боржемська.

Чому випадає волосся

У день має випадати 60 – 150 волосинок – це норма. Якщо випадає дуже велика кількість волосся, причини можуть бути різними:

Анемія.

Проблеми з ШКТ.

Зниження функції щитовидної залози.

Вагітність і післяпологовий період.

Період менопаузи.

Постійні стреси.

Підлітковий період.

Неправильний догляд за шкірою голови.

Спадкові фактори.

Дефіцити корисних речовин у раціоні (вітаміни групи В і вітамін Д, йод, селен, мідь, заліза, цинку, а також білків і жирів).

За волоссям потрібен комплексний догляд / Фото Pixabay

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Як боротися з випадінням волосся

Якісний відпочинок та сон.

Відсутність стресів.

Грамотний раціон і режим харчування.

Правильний догляд за шкірою голови.

Масаж шкіри голови.

Захист волосся від сонця і перегрівів.

До проблеми випадіння волосся потрібно підходити комплексно і в жодному разі не займатися самолікуванням,

– резюмувала Марина Боржемська.