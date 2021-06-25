Почему важно подсчитывать калории во время похудения: убедительное объяснение диетолога

Каждый раз подсчитывать калории – занятие непривычное, и часто становится отговоркой среди тех, кто пытается похудеть. Но это единственный на 100% действенный и безболезненный способ гарантированно сбросить лишние килограммы. Рассказываем на Актив 24 о преимуществах этого и недостатки других методов ограничения в еде.

Если не подсчет калорий, то что? Диетолог Андрей Невский предложил несколько альтернативных способов, с помощью которых можно частично контролировать дефицит калорий. Почему частично? А все потому, что приведенные далее методы не всегда приводят к желаемому результату.

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Путь запретов (мучного и сладкого, жирного, с глютеном и лактозой)

Во-первых, это игра вслепую. Возможно, вы съедите меньше нормы и похудеете, а возможно – больше и поправитесь, говорит Андрей. Во-вторых, ограничения могут привести к дефициту необходимых нутриентов. Чем разнообразнее рацион, тем он более сбалансированный. В-третьих, любые запреты создают соблазн сорваться. И чем дольше вызревает этот "срыв", тем сильнее он будет.

Путь чужих планов

В сети очень много готовых планов питания. Более того, даже домой привозят готовые рационы на определенную калорийность. Конечно, результат может быть очень хорошим. Но в этом случае не будут учтены ваши личные предпочтения в еде.



Подсчет калорий – залог похудения / Фото unsplash

Путь тарелки

Суть этого американского изобретения такова: ваш прием пищи (ваша тарелка) должен наполовину состоять из овощей и фруктов (с преобладанием овощей), на четверть – из цельных злаков и еще на четверть – с белковой пищи. Плюс к этому идет стакан молока или йогурта.

Плюсик этой системе – за сбалансированность. Отличный вариант для здорового питания. Минус – за отсутствие контроля. Рацион может быть калорийным, а в деле похудения это важно. Вы не знаете, можете ли вы позволить себе любимые вкусности, или это уже пойдет в жир,

– говорит Невский

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Путь ладони (или кулака)

В этом случае размер порции должен равняться размеру ладони или кулака. Опять слепой метод. И кулак / ладонь – далеко не показатель нормы калорийности конкретного человека.

Путь ограничения по времени

Это уже из разряда "я не ем после 18". Во время разрешенного промежутка времени можно наесться столько, что никакое ограничение не спасет.

Ни один из этих путей не даст вам полного контроля над своим весом. Только подсчет, только гарантированный результат,

– подытожил диетолог.