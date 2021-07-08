Как научиться не заедать стресс и депрессию: советы тренера

Когда человек пребывает в состоянии стресса, его руки сами тянутся к холодильнику. Хочется порадовать себя какой-то вредной, но вкусной пищей.

С этим состоянием нужно бороться. Как перестать заедать стресс – рассказала тренер Анастасия Полтавская.

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Поставили перед собой цель иметь красивое подтянутое тело? Окажитесь от системы поощрения едой. Добившись хорошей формы в спортзале, не расслабляйтесь и не употребляйте вредные продукты, как бы этого не хотелось,

– отметила Полтавская.

Как научиться не заедать депрессию

Во время стресса многие тянутся к холодильнику, хотя чувство голода при этом не испытывают. Все дело в тревожном состоянии, которое заедается вредной пищей.

Тренер пояснила, что люди в стрессе тянутся за вредными продуктами (сладостями, фастфудом и пр.), потому что полезная еда не доставляет такого удовольствия.

Для того чтобы избавиться от этой зависимости, следует задуматься, почему вы хотите что-то съесть.

Во время стресса хочется чего-то вкусненького / Фото Pixabay

Возможно, причина кроется в вашем душевном состоянии, а не в том, что вы действительно испытываете чувство голода,

– добавила тренер.

По ее словам, следует отвлечься. Для этого подойдет любое занятие, требующее внимания.

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Думайте о последствиях

Анастасия Полтавская отметила, что в моменты стресса стоит подумать о том, какие последствия будет иметь вредная пища, к которой тянутся руки. После этого будет сложно надеть красивое платье или появиться на пляже в купальнике.

Помните, что здоровое питание является залогом хорошего самочувствия и привлекательного внешнего вида. Целью должны быть эти награды, а не сиюминутная радость от вкусной еды,

– резюмировала она.