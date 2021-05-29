Когда нужно есть, чтобы снизить вес: три варианта режима дня

У каждого человека есть свой режим дня. Он зависит от множества факторов: наличия детей, работы, занятости в течение дня и пр.
В зависимости от этих факторов нужно планировать приемы пищи. Какие есть варианты режима дня – рассказала фитнес-эксперт Марина Боржемская.
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Примеры режимов дня от Марины Боржемской
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3-х разовое питание
Этот вариант подходит тем, кто ложится спать не позднее 21:00.
- Завтрак – 8:00 – 9:00.
- Обед – 12:30 – 13:30.
- Ужин – 17:00 – 17:30.
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4-х разовое питание
Режим для тех, ложится спать не позднее 22:00.
- Завтрак – 7:00 – 8:00.
- Перекус – 9:30 – 10:00.
- Обед – 13:00 – 14:00.
- Ужин – 18:00.
Приемы пищи в течение дня зависят от режима / Фото Pixabay
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Пятиразовое питание
Если вы ложитесь спать около 23:00, можете добавить еще один перекус во второй половине дня и сместить свой ужин к 19:00 – 19:30,
– пояснила Марина Боржемская.
- Завтрак – 7:00 – 8:00
- Перекус – 9:30 – 10:00
- Обед – 12:30 – 13:30
- Перекус – 15:30 – 16:00
- Ужин – 19:00 – 19:30.
Не забывайте следить за порциями / Фото Pixabay