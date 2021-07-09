Когда лучше есть углеводы для эффективного похудения: диетолог развеивает миф

Почти во всех похудения не ассоциируется с вкусной едой, а тем более – с сытной ужином. Спагетти в томатном соусе, курица-гриль, а потом еще и сладкий десерт в 9 часов вечера? Диетолог Андрей Невский объяснил, почему это реально при соблюдении диеты.

Как уверяет Андрей Невский, для сжигания жиров лучше смещать углеводы на ужин, а жиры – на завтрак и обед. Специалист рассказал, почему такая тактика работает.

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Смещение углеводов на вечер повышает метаболическую гибкость – способность организма использовать в качестве энергии жиры. Убирая углеводы с первой половины дня, вы заставляете организм расходовать жировые запасы.

Вечерние углеводы влияют на выработку лептина (гормона насыщения). Он контролирует чувство голода и повышает комфортность похудения. Таким образом мы можем худеть быстрее, а чувствовать себя при этом лучше.

Углеводный ужин помогает засыпать. Наверное, каждый замечал, как закрываются глаза после сытного ужина? Дело в углеводах. Попробуйте перенести их на ужин и заметите, что днем вы будете энергичны, а перед сном – сонны.

Отсутствие углеводов в первой половине дня повышает чувствительность тканей к инсулину. Именно инсулинорезистентность сопровождает ожирение и становится путем к диабету второго типа.

Как и правильно есть во время похудения

Отодвигайте углеводную пищу (крахмалистые овощи, выпечку, сладости, фрукты и т.д.) на последние один – два приема пищи.

Ешьте жирные продукты в первой половине дня (яйца, сыр, масло, мясо и другие). Немного углеводов на завтрак и на обед – это нормально. Но обязательно вместе с белками / жирами. Например, свежие овощи и хлеб под сыр с маслом.

Распределяйте белковую пищу равномерно в течение дня. Нет никакой необходимости убирать ее на утро или вечер. К тому же белок дает хорошую сытость.

соблюдайте дефицит калорий. Без него не будет никакого похудения.

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