Помогают худеть: какие летние продукты добавить в рацион

Летние месяцы – идеальное время для того, чтобы привести себя в форму и избавиться от лишних килограммов. Сезонные продукты низкокалорийны, но очень полезны.

В этот период в рацион нужно добавить в рацион правильные продукты. Какие именно – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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После долгой зимы летом организму нужны витамины и минералы. Тем более, что лето – это пора свежих и вкусных овощей, фруктов и зелени,

– отметила Кален.

Какие продукты есть летом

Щавель, шпинат, салат, капуста, спаржа, огурцы, сельдерей, укроп и петрушка – продукты, которые наиболее насыщены полезными веществами. Их можно есть как в сыром виде, так и готовить.

Овощи позволяют разнообразить рацион, нормализовать работу пищеварительной системы и обеспечить организм нужными витаминами. Они насыщены клетчаткой, аминокислотами и минералами.

Овощи и фрукты можно употреблять в любом виде / Фото Pixabay

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Помидоры, редис, баклажаны, огурцы, цуккини – продукты, которые не стоит игнорировать летом. Елена Кален уточнила, что особенность этих овощей состоит в их низкой калорийности и низком гликемическом индексе.

Кроме того, они содержат много клетчатки, что позволяет надолго получить чувство насыщения. Также они способствуют запуску обменных процессов и улучшают иммунные реакции.

Постоянное поступление клетчатки обеспечивает нормальную работу кишечника. Пищевые волокна не перевариваются, поэтому способствуют его перистальтике и продвижению пищевого комка и остатков пищи, тем самым очищая кишечник от скопившихся в нем шлаков. Клетчатка также является источником питания для бактерий, живущих в кишечнике, что способствует росту нормальной микрофлоры,

– уточнила она.