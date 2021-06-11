Какие фрукты есть при снижении веса: ТОП-9 вкусняшек

Лето – пора вкуснейших фруктов. Во время похудения многие ошибочно себя в них ограничивают.
Однако фрукты можно и нужно есть даже при снижении веса. ТОП-9 назвала нутрициолог Ольга Усенко.
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Нет определенного фрукта, запускающего похудение в организме, но есть фрукты, которые питательны своим витаминным и минеральным составом,
– отметила Усенко.
Какие фрукты должны быть в рационе
1. Грейпфрут
Этот фрукт у многих ассоциируется именно с похудением. В половине грейпфрута содержится всего 39 калорий, однако в нем 65% рекомендуемой суточной нормы витамина С.
2. Яблоки
Низкокалорийные и богатые клетчаткой фрукты. В одном крупном яблоке – 116 калорий и 5,4 грамма клетчатки.
3. Ягоды
Любые ягоды доступны для тех, кто правильно питается и следит за рационом. В них мало калорий и много витаминов.
4. Косточковые фрукты
Являются отличным перекусом. У них низкий гликемический индекс, мало калорий и много витаминов.
5. Киви
Отличный источник витамина С, Е, а также фолиевой кислоты и клетчатки.
6. Дыня
Этот фрукт питательнее, чем арбуз, и может употребляться при похудении.
7. Апельсины
8. Бананы
Многие бояться бананов при нормализации веса, но бананы очень питательны для организма и они не будут мешать достижению результата, если не переедать их,
– пояснила нутрициолог.
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9. Авокадо
Этот фрукт считается очень полезным. Однако нужно помнить, что он еще и калорийный, поэтому важно следить за порцией.
Фрукты позволят надолго забыть о чувстве голода / Фото PixabayОльга Усенко подчеркнула, что все фрукты лучше есть в натуральном виде и целиком. Также ягоды и фрукты можно добавлять в салаты или йогурты. Они дадут насыщение и позволят на длительное время забыть о чувстве голода.
Никогда не нужно бояться правильных продуктов. Ни один правильный продукт не будет во вред организму так, как то, что можно найти на прилавках промышленности,
– резюмировала нутрициолог.