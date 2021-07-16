Индейка в соусе терияки: как приготовить особенный обед на скорую руку – видео

16 июля 2021 , 11:41
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Источник:

инстаграм Андрея Невского

Какими бы вкусными ни были ваши "коронные" блюда, иногда хочется попробовать что-то новенькое. Предлагаем вам добавить в рацион немного восточных ноток и приготовить на обед индейку в соусе терияки. Настоящие гурманы точно оценят!

Индейка – один из самых диетических видов мяса, который сейчас преобладает в рационе приверженцев здорового питания. А как приготовить ее вкусно, рассказал диетологи Андрей Невский, поделившись необычным рецептом индейки терияки.

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Индейка в соусе терияки: пошаговый рецепт

Ингредиенты

  • филе индейки – 520 граммов;
  • репчатый лук – 280 граммов;
  • масло – 20 граммов;
  • соус терияки – 100 граммов;
  • мед – 70 граммов;
  • кунжут – 8 граммов;
  • чеснок – 2 зубчика.

Способ приготовления

  1. Порежьте индейку на большие куски, лук – полукольцами.
  2. Вылейте масло на сковороду. Когда оно разогреется, обжарьте индейку буквально пару минут.
  3. Добавьте лук, соус, чеснок, перемешайте и тушите 20 минут на медленном огне.
  4. Добавьте мед и кунжут, все хорошо перемешайте.

Приятного аппетита!

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Автор: Назарій Сорока