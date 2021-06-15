Домашняя тренировка: эффективный комплекс из 9 упражнений на все тело – видео

Необязательно ходить в тренажерный зал, чтобы похудеть и укрепить мышцы. Приводить свое тело в идеальную форму можно и в домашних условиях. Ловите готовый комплекс упражнений, которые помогут всегда находиться в тонусе.

Домашние тренировки становятся все популярнее среди любителей фитнеса. Это и не удивительно, заниматься дома действительно удобно и не менее эффективно. Тренер Катя Качан регулярно делится в сети упражнениями на разные группы мышц, которые можно выполнять где угодно. Так, на этот раз спортсменка подготовила тренировку на все тело.

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Комплекс упражнений на все тело

Модифицированные бурпи: 30 секунд;

Сгибание рук с гантелями + жим вверх: 30 секунд;

Отжимания + SuperMan: 30 секунд;

"Пол-потолок": 30 секунд;

Модифицированный мостик: 30 секунд;

Модифицированная тяга: 30 секунд;

Бег на месте: 30 секунд;

Тяга и махи руками: 30 секунд;

Боковые выпады на месте: 30 секунд.

Выполняйте все упражнения по 30 секунд с 10 секундами перерыва между упражнениями. Делайте 3 круга с 1 минутой отдыха между ними.

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