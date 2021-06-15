Домашнє тренування: ефективний комплекс з 9 вправ на все тіло – відео

Необов'язково ходити у тренажерний зал, щоб схуднути і зміцнити м'язи. Приводити своє тіло в ідеальну форму можна й в домашніх умовах. Ловіть готовий комплекс вправ, які допоможуть завжди перебувати у тонусі.

Домашні тренування стають все популярнішими серед любителів фітнесу. Це й не дивно, займатися вдома дійсно зручно і не менш ефективно. Тренерка Катя Качан регулярно ділиться у мережі дієвими вправами на різні групи м'язів, які можна виконувати будь-де. Так, цього разу спортсменка підготувала тренування на все тіло.

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Комплекс вправ на все тіло

Модифіковані бурпі: 30 секунд;

Згинання рук з гантелями + жим вгору: 30 секунд;

Віджимання + SuperMan: 30 секунд;

"Підлога-стеля": 30 секунд;

Модифікований мостик: 30 секунд;

Модифікована тяга: 30 секунд;

Біг на місці: 30 секунд;

Тяга і махи руками: 30 секунд;

Бокові випади на місці: 30 секунд.

Виконуйте усі вправи по 30 секунд з 10 секундами перерви між вправами. Робіть 3 круги з 1 хвилиною відпочинку між ними.

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