Что приготовить на ужин для всей семьи: простой рецепт вкусного блюда

Каждая хозяйка ежедневно ломает голову над тем, что готовить на завтрак, обед и ужин. Хочется чего-то вкусного и полезного.
Когда времени совсем мало, а необходимо приготовить что-то на ужин для всей семьи, на помощь придет простой салат с курицей, авокадо, помидорами и перцем. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
Читайте Помогают худеть: какие летние продукты добавить в рацион
Салат с курицей, авокадо, помидорами и перцем
Ингредиенты:
- Авокадо – 1 – 2 штуки.
- Куриная грудка – 1 штука.
- Помидоры – 2 – 3 штуки.
- Болгарский перец (оранжевый) – 1 штука.
- Лимонный сок – 1 столовая ложка.
- Зелень – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Йогурт – по вкусу.
На приготовление салата уйдет совсем немного времени / Фото lifehacker
Интересно Что и как есть на ужин: диетолог развенчала популярные мифы
Как приготовить:
- Куриное филе отвариваем до готовности и мелко нарезаем, когда остынет.
- Перец очищаем от семян и вместе с помидорами нарезаем кубиками.
- Зелень мелко нарезаем.
- Авокадо чистим, удаляем косточку и также нарезаем кубиками. Смешиваем с лимонным соком.
- Добавляем филе, помидоры, перец и зелень.
- Салат солим, перчим, заправляем йогуртом и украшаем зеленью.