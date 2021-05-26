Что приготовить на ужин для всей семьи: простой рецепт вкусного блюда

26 мая 2021 , 18:03
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Источник:

Инстаграм Марины Боржемской

Каждая хозяйка ежедневно ломает голову над тем, что готовить на завтрак, обед и ужин. Хочется чего-то вкусного и полезного.

Когда времени совсем мало, а необходимо приготовить что-то на ужин для всей семьи, на помощь придет простой салат с курицей, авокадо, помидорами и перцем. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Салат с курицей, авокадо, помидорами и перцем

Ингредиенты:

  • Авокадо – 1 – 2 штуки.
  • Куриная грудка – 1 штука.
  • Помидоры – 2 – 3 штуки.
  • Болгарский перец (оранжевый) – 1 штука.
  • Лимонный сок – 1 столовая ложка.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Йогурт – по вкусу.

На приготовление салата уйдет совсем немного времени / Фото lifehacker

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Как приготовить:

  • Куриное филе отвариваем до готовности и мелко нарезаем, когда остынет.
  • Перец очищаем от семян и вместе с помидорами нарезаем кубиками. 
  • Зелень мелко нарезаем.
  • Авокадо чистим, удаляем косточку и также нарезаем кубиками. Смешиваем с лимонным соком.
  • Добавляем филе, помидоры, перец и зелень. 
  • Салат солим, перчим, заправляем йогуртом и украшаем зеленью. 

 

Автор: Наталя Бережна