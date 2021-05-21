Что готовить на обед: 6 простых вариантов на каждый день

Ежедневно каждая девушка задумывается о том, что приготовить на обед. Хочется, чтобы блюдо было вкусным и полезным.

При этом не у всех есть много времени на приготовление пищи. 6 простых вариантов назвала тренер и блогер Aleksa Svarovskyh.

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Простой и легкий обед: что приготовить

Салат с яйцом и кукурузой

Для приготовления вам понадобятся: консервированная кукуруза, вареные яйца, свежие огурцы, помидоры, зелень, соль, специи. Также можно добавить тыквенные семечки. Салат заправляем оливковым маслом.

Паста с тунцом и цветной капустой

Для приготовления используем отварные макаронные изделия и цветную капусту. Добавляем тунец, соль и специи по вкусу и немного оливкового масла.

Паста с тунцом придется по вкусу всей семье / Фото grandkulinar

Скрэмбл с салатом

Берем яйца, взбиваем их, добавляем соль, специи. Смазываем сковороду оливковым маслом. К готовому блюду добавляем много зелени.

Скрэмбл можно приготовить за несколько минут / Фото Pixabay

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Тыквенный суп

Для приготовления используем тыкву, морковь, сливки 15%. Добавляем по вкусу соль и специи.

Тыквенный суп – вкусный и полезный обед / Фото Pixabay

Маффины с курицей и грибами

​Ингредиенты: куриное филе, шампиньоны, овсяные хлопья, лук и густой кефир. Соль и специи – по вкусу. Запекаем в духовке.

Фаршированные перцы

Куриное филе, шампиньоны, лук и кабачки мелко нарезаем кубиками, добавляем соль и перец, и фаршируем половинки сладкого перца. Отправляем в духовку минимум на 30 минут под 200 градусов.

Фаршированные перцы можно взять с собой на работу / Фото 1000.menu