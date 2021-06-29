Названы 3 распространенных ошибки в питании

Пытаясь привести тело в форму или снизить вес, многие допускают серьезные ошибки. Чаще всего они касаются питания.

Эти действия не только не приводят к желаемой цели, но и отодвигают ее. Какие ошибки в питании случаются чаще всего – рассказала диетолог и нутрициолог Светлана Никитчук.

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Правильное питание – это не только про похудение, но в первую очередь про здоровье. И на пути к здоровому и красивому телу мы часто совершаем одни и те же ошибки,

– отметила Никитчук.

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Питание одной гречкой или кефиром и пр. не имеет ничего общего с правильным питанием. В первую очередь – это стресс для организма, который приводит к возвращению не только сброшенных килограммов, но и появлению еще нескольких новых.

Исключение из рациона целых групп продуктов без веских оснований

По словам Никитчук, чаще всего речь идет об отказе от молочной продукции, сахара и глютена. Такие действия могут привести к дефицитам микроэлементов и выдуманной непереносимости. Убирать из рациона перечисленные продукты можно и следует в случае лактозной недостаточности, аллергии на глютен и пр.

Молочную продукцию лучше выбирать средней жирности / Фото Pixabay

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Обезжиренные продукты

Да, жир – враг №1 в представлении многих худеющих. Но нашему организму нужны жиры! Без них мы очень скоро заметим, что волосы стали ломкими, а кожа – сухой,

– пояснила нутрициолог.

Она уточнила, что в обезжиренные продукты для объема и стабилизации добавляют не только крахмал, но еще ароматизаторы и подсластители для вкуса. Поэтому лучше выбирать продукты средней жирности: творог – 4 – 9%, молоко и кефир – 2,5 – 3,2%.

Что можно есть при снижении веса

Даже при похудении можно есть все, но важно помнить о мере.

Главное, чтобы ваше питание было сбалансированным, тогда ни кусочек торта раз в неделю, ни стакан молока, ни даже, прости Господи, кола редко-изредка не принесут вам вреда!

– резюмировала Светлана Никитчук.