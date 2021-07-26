С чего начать снижение веса: диетолог назвала важные шаги
Источник:инстаграм Светланы Фус
Похудение – процесс, к которому нужно подходить осознанно и ответственно. В таком случае это будет безопасно для здоровья и комфортно для тела.
К первым шагам относятся, в том числе некоторые анализы, которые следует сдать. Подробнее рассказала диетолог Светлана Фус.
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Как начать безопасное похудение
Чтобы получить от диетолога индивидуальные рекомендации по коррекции рациона и сброса веса, вам необходимо подготовиться. Первое и самое важное требование – это ведение дневника питания. Он необходим, чтобы оценить ваше питание и выделить те ошибки, которые вы делаете,
– отметила Фус.
По ее словам, нужно тщательно вести дневник, взвешивать еду и фиксировать, сколько воды выпито за день.Также следует определить, что происходит со здоровьем и есть ли какие-то сопутствующие заболевания.
Правильный подход обеспечит похудение без вреда для здоровья / Фото Pixabay
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Как отметила Светлана Фус, рекомендуется сдать некоторые анализы:
- Индекс НОМА.
- Липидограмму.
- Витамин Д.
- Тиреотропный гормон (ТТГ).
Также специалист рекомендует перед похудением сделать анализ волос на микроэлементы – МАВ-диагностику.
Исследование, благодаря которому можно узнать, сколько "полезных" и "вредных" химических элементов содержится в организме человека. Дисбаланс элементов в составе волос свидетельствует о том, что они, т.е. элементы, плохо поступают, усваиваются, выводятся или распределяются,
– пояснила Фус.