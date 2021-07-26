З чого почати зниження ваги: дієтологиня назвала важливі кроки

Схуднення – процес, до якого потрібно підходити усвідомлено та відповідально. У такому випадку це буде безпечно для здоров'я і комфортно для тіла.

До перших кроків належать, в тому числі деякі аналізи, які варто здати. Детальніше розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Як почати безпечне схуднення

Щоб отримати від дієтолога індивідуальні рекомендації щодо корекції раціону скидання ваги, вам необхідно підготуватися. Перша й найважливіше вимога – це ведення щоденника харчування. Він необхідний, щоб оцінити ваше харчування і виділити ті помилки, які ви робите,

– зазначила Фус.

За її словами, потрібно ретельно вести щоденник, зважувати їжу і фіксувати, скільки води випито за день.

Також слід визначити, що відбувається зі здоров'ям і чи є якісь супутні захворювання.

Правильний підхід забезпечить схуднення без шкоди для здоров'я / Фото Pixabay

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Як зазначила Світлана Фус, рекомендується здати деякі аналізи:

Індекс НОМА.

Ліпідограму.

Вітамін Д.

Тиреотропного гормону (ТТГ).

Медик пояснила, що результати цих аналізів потрібні для складання індивідуального плану харчування.

Також фахівчиня рекомендує перед схудненням зробити аналіз волосся на мікроелементи – МАВ-діагностику.

Дослідження, завдяки якому можна дізнатися, скільки "корисних" і "шкідливих" хімічних елементів міститься в організмі людини. Дисбаланс елементів у складі волосся свідчить про те, що вони, тобто елементи, погано надходять, засвоюються, виводяться або розподіляються,

– пояснила Фус.