8 простых способов привести себя в форму летом
Источник:инстаграм Елены Кален
Лето – отличное время, чтобы заняться собой, своим здоровьем и телом. Для этого следует знать несколько правил, которые помогут быстрее достичь цели.
Они касаются не только питания и спорта, и позволят изменить привычки. Интересными и полезными рекомендациями поделилась эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Как прийти в идеальную форму
- Заведите дневник питания. Это позволит контролировать потребление еды, считать калории и избежать переедания.
- Физическая активность – то, с чего должен начинаться день. Это может быть прогулка, бег, ходьба или танцы – все зависит от ваших предпочтений. Любые тренировки, по словам эксперта, ускорят метаболизм и приведут тело в тонус.
- Сбалансированное питание. Не нужно исключать из рациона углеводы или садиться на жесткую диету. Для того чтобы снизить вес, питание должно быть разнообразным.
- Делайте фото фигуры каждую неделю. Когда мозг видит промежуточные результаты, это дает стимул двигаться дальше. Проще всего увидеть результаты именно на фото.
Всего несколько правил помогут изменить образ жизни / Фото Pixabay
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- Найдите единомышленников или наставника. Если предстоит долгий путь снижения веса, возможны срывы и усталость. Для того чтобы двигаться было легче, найдите компанию.
- Наслаждайтесь едой. Не нужно перекусываем на бегу – ешьте медленно и растягивайте удовольствие. Так голод можно утолить быстрее, но меньшим количеством еды.
- Пейте больше воды. Вода помогает расщепить жиры и вывести токсины. Делайте несколько глотков воды каждый час.
- Откажитесь от перекусов.
У человека со здоровым желудком процесс переваривания пищи составляет 4-6 часов. Когда мы перекусываем каждые 2-3 часа, в организм поступают лишние калории,
– резюмировала Елена Кален.