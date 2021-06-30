Демонизация сахара и обязательный завтрак: 5 типичных ошибок здорового питания

Отказавшись от вредных продуктов и перейдя на здоровый рацион, многие делают одинаковые ошибки. Диетолог объяснила, что же означает питаться правильно.

Так, диетолог Альбина Комиссарова обратила внимание на типичные ошибки, которыми грешат даже настоящие гуру правильного питания. Чтобы чувствовать себя еще лучше во время диеты, постарайтесь трезво взглянуть на свой рацион и избавиться от популярных стереотипов.

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Ошибка 1: Употребление БАДов

Комиссарова отметила, что БАДы не являются какой-то обязательной частью здорового питания. Сосредоточьтесь на том, чтобы разнообразить свой рацион и тогда вы точно получите все витамины и минералы.

Ошибка 2: Отказ от фруктов / молочных продуктов / глютена.

Ограниченное употребление фруктов в принципе сложно обосновать, ведь это обязательная группа продуктов для здорового питания. Отказ от молока и глютена и совсем оправдана только при определенных заболеваниях, но никак не нужна всем подряд, чтобы похудеть и быть здоровым.

Ошибка 3: Заставлять себя завтракать

В принципе не надо себя заставлять ничего делать в питании. Если вы много лет не завтракаете, не комфортно – не надо этого делать. Сосредоточьтесь на других приемах пищи,

– советует диетолог.

Ошибка 4: Отказ от продуктов, от которых можно поправиться

Как уверяет Альбина Комиссарова, нет таких продуктов. Мы не поправляемся от хлеба, шоколада, бананов, риса – мы набираем вес от переедания вообще и из-за малоподвижного образа жизни.

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Ошибка 5: Демонизация сахара

Если вы не любите сладкое и с легкостью от него отказываетесь – замечательно. Но если вы обожаете сладости и хотите иногда съесть конфету, любимое печенье или торт – это можно! Успешное похудение вполне возможно и с употреблением различных лакомств.