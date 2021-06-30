Демонізація цукру та обов'язковий сніданок: 5 типових помилок здорового харчування

Відмовившись від шкідливих продуктів і перейшовши на здоровий раціон, багато хто робить однакові помилки. Дієтологиня пояснила, що ж насправді означає харчуватися правильно.

Так, дієтологиня Альбіна Коміссарова звернула увагу на типові помилки, якими грішать навіть справжні гуру правильного харчування. Щоб почуватися ще краще під час дієти, постарайтеся тверезо поглянути на свій раціон і позбутися від популярних стереотипів.

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Помилка 1: Вживання БАДів

Коміссарова наголосила, що БАДи не є якоюсь обов'язковою частиною здорового харчування. Зосередьтеся на тому, щоб урізноманітнити свій раціон і тоді ви точно отримаєте всі вітаміни та мінерали.

Помилка 2: Відмова від фруктів / молочних продуктів / глютену.

Обмежене вживання фруктів в принципі складно обґрунтувати, адже це обов'язкова група продуктів для здорового харчування. А відмова від молока і глютену й зовсім виправдана лише при певних захворюваннях, але ніяк не потрібна усім підряд, щоб схуднути і бути здоровим.

Помилка 3: Змушувати себе снідати

В принципі не треба себе змушувати нічого робити в харчуванні. Якщо ви багато років не снідаєте, вам не комфортно – не треба цього робити. Зосередьтеся на інших прийомах їжі,

– радить дієтологиня.

Помилка 4: Відмова від продуктів, від яких можна поправитися

Як запевняє Альбіна Коміссарова, немає таких продуктів. Ми не поправляємося від хліба, шоколаду, бананів, рису – ми набираємо вагу від переїдання загалом і через малорухливий спосіб життя.

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Помилка 5: Демонізація цукру

Якщо ви не любите солодке і з легкістю від нього відмовляєтеся – чудово. Але якщо ви обожнюєте солодощі і хочете інколи з'їсти цукерку, улюблене печиво чи торт – це можна! Успішне схуднення цілком можливе і з вживанням різних ласощів.