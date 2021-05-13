Рецепт запеченої картоплі для тих, хто на дієті: секрет приготування

Картопля – один з найбільш спірних продуктів у системі правильного харчування. Проте багато дієтологів запевняють, що тим, хто на дієті, їсти цей овоч все ж можна, але потрібно дотримуватися певних правил.

Так, дієтологиня Альбіна Коміссарова розповіла, як приготувати картоплю так, аби вона відповідала усім канонам правильного харчування. Лікарка поділилася рецептом запеченої картоплі. За словами жінки, вона виходить на смак як смажена, при цьому містить у кілька разів менше олії і є здоровою альтернативою.

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А весь секрет у строгому дотримуванні цих етапів:

Здоровий рецепт печеної картоплі

Візьміть 1 кілограм картоплі, підберіть картоплини однакового розміру, поріжте досить тонко, просушіть паперовим рушником (важливо!). В окремій мисці змішайте 3 – 4 столові ложки рослинної олії, 1 столову ложку сушеного часнику або пару зубчиків свіжого, сіль на смак та улюблені спеції. Тепер у миску з ароматною олією викладіть картоплю і (важливо!) дуже добре перемішайте, щоб кожен шматочок з усіх боків був покритий олією. Викладіть картоплю на деко, лише не у кілька шарів, а кожен шматок окремо один від одного, так вони підсмажаться рівномірно. Відправте усе в духовку на 25 хвилин при 160 градусах – так картопля буде пропарюватися, а потім підкрутіть на 230 градусів на 20 хвилин (варіюється час у залежності від духовки).

Цей спосіб приготування зробить картоплю м'якою всередині, але з хрусткою скоринкою зовні.

Картоплю вживати при зниженні маси тіла варто, як і хліб, банани, макарони, рис і тд. За раз такої страви можна з'їсти 1:4 22-сантиметрової тарілки – це близько 4 столові ложки (як гарнір) і більше, якщо повноцінна вечеря. Але харчування має бути збалансованим,

– нагадала Альбіна Коміссарова.

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