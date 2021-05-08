Рецепт смачного салату з креветками та грибами для тих, хто на дієті

Нутриціологиня Надія Пахірко підкинула чергову ідею здорового рецепту. Вона показала, як приготувати корисний салат з креветками.

Щоб свята не позначалися на фігурі, треба готувати смачні й правильні страви! Так, Надія Пахірко поділилася рецептом салату, який можна їсти як повноцінну вечерю. Зберігайте у скарбничку і худніть смачно!

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Салат з грибами та креветками

Інгредієнти

Креветки очищені – 140 грамів;

Печериці – 160 грамів;

Капуста пекінська – 220 грамів;

Морква – 160 грамів;

Йогурт натуральний 3% – 110 грамів;

Часник – 7 грамів.

Спосіб приготування

Креветки відваріть у підсоленій воді. Печериці поріжте і потушкуйте з невеликою кількістю води на сковороді. Капусту дрібно поріжте, моркву натріть на тертці. Для заправки йогурт змішайте з подрібненим часником і додайте спеції. Салат викладіть шарами: креветки – гриби – капуста – морква. Кожен шар перемащуйте заправкою.

Смачного!

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