Рецепт смачного салату з креветками та грибами для тих, хто на дієті

8 травня 2021 , 08:19
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Надії Пахірко

Нутриціологиня Надія Пахірко підкинула чергову ідею здорового рецепту. Вона показала, як приготувати корисний салат з креветками.

Щоб свята не позначалися на фігурі, треба готувати смачні й правильні страви! Так, Надія Пахірко поділилася рецептом салату, який можна їсти як повноцінну вечерю. Зберігайте у скарбничку і худніть смачно!

І ще Рецепт домашньої шаурми з куркою для тих, хто на дієті: покрокове приготування у відео

Салат з грибами та креветками

Інгредієнти

  • Креветки очищені – 140 грамів;
  • Печериці – 160 грамів;
  • Капуста пекінська – 220 грамів;
  • Морква – 160 грамів;
  • Йогурт натуральний 3% – 110 грамів;
  • Часник – 7 грамів.

Спосіб приготування

  1. Креветки відваріть у підсоленій воді.
  2. Печериці поріжте і потушкуйте з невеликою кількістю води на сковороді.
  3. Капусту дрібно поріжте, моркву натріть на тертці.
  4. Для заправки йогурт змішайте з подрібненим часником і додайте спеції.
  5. Салат викладіть шарами: креветки – гриби – капуста – морква.
  6. Кожен шар перемащуйте заправкою.

Смачного!

Читайте також Можна навіть тим, хто худне: як приготувати правильну домашню ковбасу

 

Автор: Назарій Сорока