Рибний суп з квасолею: дієтологиня поділилася пісним та корисним рецептом

Джерело:інстаграм Надії Пахірко
Дієтологиня Надія Пахірко не радить вдаватися до виснажливих дієт і сильно обмежувати себе в їжі. Натомість краще харчуватися здорово та збалансовано. І цей рецепт супу належить саме до такого раціону.
За словами Надії Пахірко, риба багата на кальцій, який необхідний жінкам, особливо після 40 років. А в квасолі багато фітоестрогенів. Тому такий суп повинен бути в раціоні кожної жінки. А ще він ситний і багатий білком. Крім цього, ця страва відмінно підійде й тим, хто постить.
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