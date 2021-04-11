Рибний суп з квасолею: дієтологиня поділилася пісним та корисним рецептом

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Джерело:

інстаграм Надії Пахірко

Дієтологиня Надія Пахірко не радить вдаватися до виснажливих дієт і сильно обмежувати себе в їжі. Натомість краще харчуватися здорово та збалансовано. І цей рецепт супу належить саме до такого раціону.

За словами Надії Пахірко, риба багата на кальцій, який необхідний жінкам, особливо після 40 років. А в квасолі багато фітоестрогенів. Тому такий суп повинен бути в раціоні кожної жінки. А ще він ситний і багатий білком. Крім цього, ця страва відмінно підійде й тим, хто постить.

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Рецепт рибного супу з квасолею

Інгредієнти

  • Горбуша консервована у власному соку – 180 грамів
  • Квасоля консервована – 120 грамів
  • Цвітна капуста – 100 грамів
  • Морква – 50 грамів
  • Цибуля – 30 грамів
  • Помідор – 60 грамів
  • Вода – 1 літр
  • Сіль, спеції – на смак.

Спосіб приготування

  1. Цибулю поріжте дрібно, моркву натріть на тертці та обсмажте разом на сухій сковороді.
  2. Зніміть шкірку з помідора, подрібніть і додайте до овочів.
  3. У киплячу підсолену воду покладіть капусту і варіть 10 хвилин
  4. Додайте шматочки горбуші і квасолю.
  5. Тепер перекладіть овочі зі сковороди у каструлю.
  6. Посоліть, перемішайте і варити ще 10 – 15 хвилин.

Смачного!

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