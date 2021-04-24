Приділіть 5 хвилин: ранкові вправи, які дадуть заряд бадьорості на весь день

Для того щоб швидше прокинутися вранці, а протягом дня бути бадьорим, важливо виконувати прості вправи. Вони також допоможуть бути здоровим.

5 простих вправ, які підійдуть для ранкового тренування, показала експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Іноді вранці хочеться відкласти будильник і поспати ще трохи. Ці 5 простих вправ допоможуть прокинутися, привести тіло в тонус і отримати заряд бадьорості,

– зазначила Кален.

Які вправи робити вранці

1. Вакуум для живота

Ця вправа допоможе зміцнити м'язи преса і зробити живіт плоским. Ноги згинаємо в колінах, робимо глибокий вдих через ніс, видихаємо і максимально втягуємо живіт. Утримуємо в такому положенні 10-15 секунд. Робимо 5-7 повторень.

2. Берізка

За словами експертки, це – мастхев для тих, хто хоче зміцнити спину і позбутися від болю в шиї. Необхідно лягти на спину, з'єднати ноги разом і витягнути їх вгору. Важливо притримувати себе за поперек чи стегна. Стопи тягнемо до стелі протягом 2-3 видихів. Повторюємо 5-7 разів.

3. Повороти голови

Допоможуть позбутися від м'язових затискачів і знімуть біль. Олена Кален уточнила, що регулярне виконання дозволить наситити мозок киснем, швидше прокинутися і відчувати себе енергійними. Важливо робити плавні рухи. Виконуємо 10 разів.

Вакуум для живота – одна з найвідоміших і найбільш ефективних вправ / Фото cosmo

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4. Зворотна планка

Вправа допомагає поліпшити поставу, а також зміцнити м'язи преса і сідниць. Необхідно сісти на підлогу, витягнути прямі ноги вперед, а руками спертися в підлогу таким чином, щоб долоні були спрямовані в бік стоп. Підіймаємо тіло, тримаючи плечі та стегна на одній лінії. Після цього зафіксуйте положення на кілька секунд і знову опустіться на підлогу. Виконуємо в 3-5 підходів.

5. Віджимання хвилею

Допомагають розвинути витривалість, зміцнити руки, опрацювати м'язи преса і спини. Прийміть упор лежачи та розташуйте долоні під плечима. Випряміть ноги, втягніть живіт і не притискайте підборіддя до грудей. Перемістіть вагу на передню поверхню тіла, підійміть корпус вгору. Поверніться у вихідне положення і перемістіть вагу тіла на груди. Під час рухів у вас буде виходити хвиля. Зробіть 10 повторень,

– резюмувала Олена Кален.