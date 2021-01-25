Почніть з понеділка: коротка й бадьора ранкова зарядка для всіх

Якщо ви давно планували робити коротку розминку вранці, сьогодні – ідеальний день, щоб розпочати. Ці вправи заберуть у вас не більше 5 хвилин, однак подарують заряд бадьорості й хорошого настрою.
Короткий комплекс допоможе розігріти м'язи та суглоби й налаштувати організм на продуктивний день. Відео ранкової гімнастики пропонує тренерка Анастасія Кіріченко в інстаграмі.
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Ранкова гімнастика допомагає розігріти суглоби / Фото Vashsport
Цей комплекс складається з 3D-рухів – тобто він дає вашому тілу можливість рухатися у всіх площинах. Саме тривимірний рух забезпечує максимальну роботу усіх м'язів.
Зарядка з тривимірним рухом допомагає тілу знайти баланс / Фото Molportal
Усі ці вправи можна видозмінювати й модифікувати. Вони допоможуть знайти баланс і налаштуватися на продуктивний день.
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