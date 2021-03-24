Простий тест на поставу: як перевірити, чи немає порушень

Проблеми з поставою є у багатьох – навіть у іменитих фітнес-тренерів. Але не завжди їх видно неозброєним оком. Фахівчиня Надія Пахірко показала вправу, яка допоможе виявити відхилення.

Так, Надія Пахірко запропонувала простий, але важливий тест, за допомогою якого можна оцінити стан шийного відділу хребта. Читайте далі та дізнайтеся, що для цього потрібно зробити.

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Як пише спеціаліст, для перевірки постави максимально нахиліть голову вперед. Якщо ви легко торкаєтеся підборіддям грудей, з шийним відділом, швидше за все, все в порядку. Якщо ж ви можете доторкнутися підборіддям до грудей, тільки відкривши рот або у вас взагалі не виходить, тоді над поставою варто попрацювати.

Причина – задня частина шиї і верхній відділ спини сильно затиснуті. Швидше за все, ви звикли сидіти згорбившись. У такому положенні вага голови навантажує шию,

– говорить Пахірко.

За словами Надії, ми взагалі часто навантажуємо шию. Наприклад, дивимося в телефон, голова при цьому сильно відхиляється. І на кожні 2 сантиметри відхилення навантаження на шийний відділ зростає на 4 кілограми.

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Вирішити проблему вкрай важливо. Коли шия перенапружена і м'язи спазмовані, це призводить до появи набряків та перенапруження різних частин обличчя. Для цього потрібно почати працювати з м'язами спини та шиї, виконувати комплекс спеціальних вправ. Але перед цим краще проконсультуватися з лікарем.