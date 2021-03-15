Сирні булочки з корицею: дієтологиня поділилася спрощеним рецептом смачного десерту

Ідеальний варіант до ранкового чаю чи кави – булочки з сиром. Ділимося рецептом десерту на сирному тісті і з сирною начинкою. Випічка виходить пишною і довго залишається свіжою.
Так, про полегшений рецепт розповіла дієтологиня Альбіна Коміссарова. Вона запевняє, що сирні булочки виходять дуже смачними.
Інгредієнти для тіста
- 180 – 200 грамів сиру 5% в брикеті;
- 1 яйце;
- 150 грамів борошна;
- 1 чайна ложка розпушувача.
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Рецепт сирних булочок / Фото pinterest
Інгредієнти для начинки
- 100 – 150 грамів м'якого сиру (в банках);
- 1 столова ложка цукрової пудри або цукру (можна більше);
- Кориця.
Інгредієнти для крему
- 150 – 200 грамів густого білого йогурту;
- 1 столова ложка цукрової пудри або цукру (можна більше).
Спосіб приготування
- Змішайте яйце з сиром, додайте борошно і замішуйте разом з розпушувачем, тісто не повинно липнути, але якщо буде – спробуйте покласти на 30 хвилин в холодильник або додати трохи більше борошна.
- Розкачайте тісто в прямокутник.
- Змастіть тісто сиром, зверху посипте цукром / пудрою і корицею.
- Скрутіть рулет і наріжте на частини, можна ниткою, якщо ножем не виходить.
- Випікайте при 175 градусів 35 – 40 хвилин.
- Змішайте йогурт з цукром і помажте гарячі булочки, якщо хочете, щоб вони просочилися або холодні – для красивої шапки (можна ще посипати корицею зверху).
Смачного!
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