Сирні булочки з корицею: дієтологиня поділилася спрощеним рецептом смачного десерту

15 березня 2021 , 08:31
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Джерело:

інстаграм Альбіни Коміссарової

Ідеальний варіант до ранкового чаю чи кави – булочки з сиром. Ділимося рецептом десерту на сирному тісті і з сирною начинкою. Випічка виходить пишною і довго залишається свіжою.

Так, про полегшений рецепт розповіла дієтологиня Альбіна Коміссарова. Вона запевняє, що сирні булочки виходять дуже смачними.

Інгредієнти для тіста

  • 180 – 200 грамів сиру 5% в брикеті;
  • 1 яйце;
  • 150 грамів борошна;
  • 1 чайна ложка розпушувача.

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Рецепт сирних булочок / Фото pinterest

Інгредієнти для начинки

  • 100 – 150 грамів м'якого сиру (в банках);
  • 1 столова ложка цукрової пудри або цукру (можна більше);
  • Кориця.

Інгредієнти для крему

  • 150 – 200 грамів густого білого йогурту;
  • 1 столова ложка цукрової пудри або цукру (можна більше).

Спосіб приготування

  1. Змішайте яйце з сиром, додайте борошно і замішуйте разом з розпушувачем, тісто не повинно липнути, але якщо буде – спробуйте покласти на 30 хвилин в холодильник або додати трохи більше борошна.
  2. Розкачайте тісто в прямокутник.
  3. Змастіть тісто сиром, зверху посипте цукром / пудрою і корицею.
  4. Скрутіть рулет і наріжте на частини, можна ниткою, якщо ножем не виходить.
  5. Випікайте при 175 градусів 35 – 40 хвилин.
  6. Змішайте йогурт з цукром і помажте гарячі булочки, якщо хочете, щоб вони просочилися або холодні – для красивої шапки (можна ще посипати корицею зверху).

Смачного!

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