Прості та ефективні вправи для профілактики сутулості: відеоінструкція

У період пандемії коронавірусу, коли велика частина населення перейшла на віддалений формат роботи, в багатьох виникають проблеми зі спиною та поставою. А все через малорухливий спосіб життя. Тож ділимося простим комплексом вправ для профілактики сутулості.

Спеціаліст зі спортивної реабілітації Олександр Ледень показав рухи, які допомагають зміцнювати спину, м'язи-стабілізатори лопаток, дельтовидні м'язи і, в принципі, взагалі верхній плечовий пояс. Ця вправа називається IYTW, тому що при її виконанні руки утворюють саме ці літери.

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Як виконувати вправи IYTW для профілактики сутулості

Ляжте на живіт. Витягніть руки вперед. Підніміть руки якомога вище від підлоги, зафіксуйте таке положення на 5 секунд і опустіть. Наступний крок – робимо те ж саме в положенні рук в позі Y, в положенні рук T і W.

– руки прямі, біля голови.– руки прямі, розташовані по діагоналі на 45 градусів від корпусу.– руки під прямим кутом до тіла.– лікті зігнуті, руки наближені до тіла.

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Виконувати цю вправу необхідно по 8-12 повторень на кожен крок (тобто, на кожну букву), голову не підіймайте, а погляд спрямовуйте в підлогу, ноги мають бути притиснуті до підлоги.

Не поспішайте, виконуйте ці вправи плавно, не робіть її через силу і якщо відчуваєте дискомфорт чи біль.