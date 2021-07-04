Прокачайте свою спритність: 4 швидких вправи на відпрацювання моторики ніг – відео

Відмінний спосіб розвинути спритність, поліпшити координацію рухів та підвищити швидкість переміщення – це тренування моторики. Ловіть комплекс енергійних вправ для ніг.

Вправи для швидкості ніг не передбачають перевантаження, вони спрямовані на якість рухів. Тому ваші м'язи повинні бути свіжими, щоб це забезпечити. Тренер Роман Смідюк показав, як відпрацювати моторику ніг. Зберігайте відео та тренуйтеся разом з Актив 24.

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Тренування на моторику ніг

Дві зміни ніг + зміщення з розворотів: 2 підходи по 8 повторень на кожну сторону.

2 підходи по 8 повторень на кожну сторону. 1 зміна ніг + бічний зсув: 2 підходи по 12 повторень на кожну сторону.

2 підходи по 12 повторень на кожну сторону. Імітація лінійного вибуху з зупинкою: 20 секунд виконуйте вправу, а 40 секунд відпочивайте – 3 підходи.

20 секунд виконуйте вправу, а 40 секунд відпочивайте – 3 підходи. 2 швидких стрибки + 1 зміна ніг: 20 секунд виконуйте вправу, 40 секунд відпочивайте – 3 підходи.

Вдалого тренування!

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