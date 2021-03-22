Кому не варто робити присідання: цікаві факти, яких ви не знали

Присідання – дуже популярна вправа, про існування якої знає кожен. Однак підходить вона не всім.

Кому слід присідати, а кому не підходить ця вправа, розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Чому присідання – не панацея. Усім дівчатам хочеться струнких ніг і підтягнутих сідниць. І перше, що спадає на думку – це, звичайно ж, присідання. Вправа дійсно гарна, але треба розуміти, для чого конкретно виконувати присідання і кому вони потрібні, а кому – ні,

– зазначила Медушкіна.

Кому потрібні присідання

Присідання – базова вправа, яка вважається важкою і енерговитратною. Вона тягне за собою мікророзриви тканин (особливо, якщо займатися з вагою) і за рахунок цього нарощується м'язова тканина.

Однак якщо ви хочете просто підтягти форми, не збільшуючи об'єми, то до подібних вправ потрібно ставитися обережно.

Присідання – вправа, яка потрібна далеко не всім / Фото pinterest

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Неможливо одночасно накачати круглі сідниці і схуднути. Спочатку одне, потім інше. Тому звертайте увагу на ізоляційні вправи. Особливо це стосується дівчат, які не женуться за рельєфом і круглою попою, кого в цілому влаштовують їх об'єми, але хотілося б просто прибрати обвислості. Адже чим кругліша і об'ємніша попа, тим більше в ній маси. Чим більша масу – тим вона важча. А значить, більше схильна до обвисання і появи вушок,

– пояснила Катерина Медушкіна.

Вона уточнила, що якщо хочеться просто зробити попу пружною, то потрібні не присідання, а функціональний тренінг з власною вагою, а також махи і екстензія. Вони дозволять зміцнити, підсушити і підтягнути м'язи, не збільшуючи їх в об'ємі.

Які вправи допоможуть підтягнути сідниці, не збільшуючи їх в об'ємі, дивіться на відео​: