Це потрібно знати кожному: 5 міфів про харчування

У суспільстві існує багато міфів про правильне харчування і люди продовжують в них вірити.

5 найбільш популярних міфів про харчування розвіяла лікарка-дієтологиня Катерина Павлова.

Читайте Як знову не набрати скинуту вагу після схуднення: лайфхаки

5 міфів про харчування. Це потрібно знати кожному! Те, що суперечить сучасним знанням про дієтологію, але в суспільстві чомусь ще залишається,

– зазначила Павлова.

Якщо у крові високий холестерин – потрібно виключати продукти з холестерином. За словами лікарки, якщо виключити повністю продукти з холестерином (яйця, жирне м'ясо, рибу), він буде ще активніше синтезуватися печінкою. Тому у такій ситуації слід прибрати цукор, щоб зберігати чисті судини. На веганському раціоні – дуже хороший імунітет. Дієтологиня пояснила, що якщо повністю виключити тваринні продукти імунітет навпаки буде слабким. Перед сніданком потрібно пити воду з медом або їсти солодкі фрукти. Павлова уточнила, що такий варіант шкодить здоров'ю, адже організм отримує багато цукру, що негативно впливає на вуглеводний обмін і підшлункову зокрема.

У суспільстві є багато міфів про харчування / Фото Pixabay

Цікаво Суперфуди, знайомі з дитинства: дієтологиня назвала продукти, які варто додати до свого раціону

Людина отримує з їжі усі вітаміни і мікроелементи. За словами дієтологині, це не так, і потрібно обстежитися, щоб добирати відсутні вітаміни додатково. М'ясо гниє в кишечнику – його потрібно скорочувати або виключати. Павлова пояснила, що якщо є проблеми з переварюванням м'яса – це індивідуальний момент.

І з віком кількість шлункових соків зменшується – білкова їжа перетравлюється гірше. Ну і якщо ви виключили м'ясо, так само може знижуватися кількість травних соків, необхідних на його засвоєння,

– резюмувала Катерина Павлова.