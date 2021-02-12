Потужні вправи на верх тіла: тренерка показала варіанти для залу і дому

Джерело:Інстаграм Катерини Кононової
Тренування на будь-які групи м'язів можна виконувати як у тренажерному залі, так і в домашніх умовах.
Комплекс вправ показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019, тренерка Катерина Кононова.
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Продовжуємо формат дім / зал. Сьогодні у нас тренування складено за "принципом зіставлення векторів". Варіант, що передбачає рівномірний вплив на організм, що виключає виникнення дисбалансу,
– зазначила Кононова.
За її словами, векторна тренування – це комбінація вправ з різним вектором рухів.
Наприклад, вертикальна тяга – тягнемо до себе і тут же жим (інший вектор) – штовхаємо від себе,
– пояснила тренерка.
Кожен може вибрати для себе тренування у залі або вдома / Фото
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У кінці тренування робимо вправу пуловер – 15-20 разів на 3-4 підходи.