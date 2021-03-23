Чи потрібно снідати, щоб схуднути: дієтологиня пояснила нюанси

Сніданок є одним з основних прийомів їжі протягом дня. Але є багато людей, які не можуть і не хочуть їсти вранці.

Чи потрібно снідати, щоб перебувати у відмінній фізичній формі, розповіла дієтологиня, психологиня і коучиня Олена Коготкова.

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А ви снідаєте? Чим? Олена Малишева переконує нас, що пропуск сніданку загрожує ожирінням. Глянцеві журнали її підтримують. Реклама по ТБ з ідеальним сімейним сніданком нагадує, що пропускати цей важливий прийом їжі не можна,

– зазначила Коготкова.

Вона пояснила, що цій темі присвячені кілька досліджень, однак вони "носять виключно наглядовий характер, тобто показують не причинно-наслідковий зв'язок, а якусь кореляцію".

Снідати чи ні – вічне питання / Фото Pixabay

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За словами дієтологині, проаналізувавши результати досліджень, можна зробити висновок, що люди, які снідають, більш здорові та стрункі.

Але, якщо поспостерігати, то ці люди схильні в цілому вести здоровий спосіб життя: правильне харчування, активність, відсутність шкідливих звичок. Взаємозв'язок між сніданком і метаболізмом теж не доведений науково. Дослідження якраз підтверджують, що на темпи схуднення наявність або відсутність сніданку не впливає, якщо в загальному дотримується енергетичний баланс,

– уточнила вона.

Люди, які регулярно снідають, більш здорові​ / Фото Pixabay⠀

Коготкова уточнила, що виходячи з особистої практики, люди, які мають надлишкову вагу, частіше не снідають, а під'їдають чи ігнорують голод протягом дня.

Але звертаю вашу увагу: справа тут не у відсутності сніданку, а у відсутності усвідомленості в харчуванні. У більшості випадків ми все-таки приходимо до того, що сніданок потрібен. Який? Питання індивідуальне. Ситний, збалансований, що відповідає питанням вашої генетики і способу життя,

– резюмувала дієтологиня.

На думку лікарки, сніданок все ж потрібен / Фото Pixabay