Парне тренування на свіжому повітрі: опубліковано круте відео

Якщо ви любите фізичну активність і відмінну форму, тренування на свіжому повітрі – саме те, що потрібно.

Джерело: інстаграм Андреія Хомицького

Ефективні вправи з гирею, показав дворазовий чемпіон світу з бодібілдингу Men's Physique IFBB, відомий тренер, який займається з українськими зірками, Андрій Хомицький.

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Парне функціональне тренування на свіжому повітрі з використанням гирі для вас. Пробуйте повторити! – зазначив Хомицький.

Він пояснив, що перед тренуванням, потрібно виконати легку кардіо розминку – імітацію стрибків на скакалці (150 раз) + суглобову махову розминку. Також необхідно підготувати теплу питну воду.

З чого складається тренування

Випад з місця назад з махом і передачею гирі партнеру. Робимо 30 разів (по 15 на кожну ногу). Присідання у широкій стійці з підйомом гирі на груди і жимом уверх, використовуючи "різнохват". При підйомі гирю потрібно утримувати за ручку знизу. Робимо 20 разів.

Тренування виконуємо в 4 кола. Відпочинок між вправами складає 10 секунд. Після виконання всіх завдань, відпочиваємо 1 хвилину і переходимо до другого кола.

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Присідання з вузькою постановкою ніг і круговим махом гирі довкола своєї осі. Гирю передаємо з руки в руку під бедрами. Робимо 20 повторень. Віджимання від гирі вузьким хватом з стрибком в упорі з вузької у широку стійку. Виконуємо 10 повторень. Винос гирі по черзі кожною рукою з присіданням і передачею гирі з руки в руку у повітрі, обертаючи гирю. Повторюємо 10 разів.

Як виконувати тренування на свіжому повітрі – дивіться на відео: