Овочева тарілка: що в ній має бути

Всім відомо, що для збалансованого харчування і схуднення у раціоні щодня повинні бути овочі. Найкраще створювати овочеву тарілку.
Як правильно сформувати овочеву тарілку і що в ній має бути, розповіла дієтологиня Альбіна Коміссарова.
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Я знову хочу поговорити про практичну дієтологію і прийоми, які ви легко можете ввести у своє життя хоч сьогодні,
– зазначила Коміссарова.
Навіщо потрібна овочева тарілка
- Овочі в раціоні щодня.
- Збільшення кількості споживання клітковини, вітамінів і мінералів.
- Різноманітність у раціоні.
- Здорова звичка.
- Насичення зберігатиметься довше.
Як зібрати овочеву тарілку
- Щодня у тарілці повинно бути 3 – 10 овочів. Її необхідно ставити на стіл під час основного прийому їжі або до нього.
- У тарілці можуть бути свіжі, запечені, відварені і приготовані на грилі овочі.
- Для нарізки використовуйте різні способи, щоб тарілка була красивою і апетитною. Не забувайте про зелень.
Смачні овочі дозволять урізноманітнити раціон / Фото Pixabay
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- Для овочів можна робити легкі соуси, використовуючи йогурт і хумус.
- У тарілці повинні бути не тільки огірки, помідори, болгарський перець і морква, а й кольорова капуста, стручковий горошок, селера, редис, міні-кукурудза, фенхель, обсмажена цибуля і кабачки, редька, буряк та ін.
Овочі можна доповнити фруктами і горіхами / Фото Pixabay
- До овочів можна додати фрукти, горішки, несолодкі крекери і трохи сиру. Це зробить тарілку більш поживною і святковою.