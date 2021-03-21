Овочева тарілка: що в ній має бути

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Інстаграм Альбіни Коміссарової

Всім відомо, що для збалансованого харчування і схуднення у раціоні щодня повинні бути овочі. Найкраще створювати овочеву тарілку.

Як правильно сформувати овочеву тарілку і що в ній має бути, розповіла дієтологиня Альбіна Коміссарова.

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Я знову хочу поговорити про практичну дієтологію і прийоми, які ви легко можете ввести у своє життя хоч сьогодні,
– зазначила Коміссарова.

Навіщо потрібна овочева тарілка

  • Овочі в раціоні щодня.
  • Збільшення кількості споживання клітковини, вітамінів і мінералів.
  • Різноманітність у раціоні.
  • Здорова звичка.
  • Насичення зберігатиметься довше.

Як зібрати овочеву тарілку

  • Щодня у тарілці повинно бути 3 – 10 овочів. Її необхідно ставити на стіл під час основного прийому їжі або до нього.
  • У тарілці можуть бути свіжі, запечені, відварені і приготовані на грилі овочі.
  • Для нарізки використовуйте різні способи, щоб тарілка була красивою і апетитною. Не забувайте про зелень.

Смачні овочі дозволять урізноманітнити раціон​ / Фото Pixabay

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  • Для овочів можна робити легкі соуси, використовуючи йогурт і хумус.
  • У тарілці повинні бути не тільки огірки, помідори, болгарський перець і морква, а й кольорова капуста, стручковий горошок, селера, редис, міні-кукурудза, фенхель, обсмажена цибуля і кабачки, редька, буряк та ін.

Овочі можна доповнити фруктами і горіхами​ / Фото Pixabay

  • До овочів можна додати фрукти, горішки, несолодкі крекери і трохи сиру. Це зробить тарілку більш поживною і святковою.