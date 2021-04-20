Високобілковий та низькокалорійний салат з курячим філе: покроковий рецепт у відео

Джерело:інстаграм Андрія Невського
Дієтолог Андрій Невський поділився максимально простим рецептом салату, на приготування якого піде мінімум часу. А ще він ідеально підходить тим, хто дотримується дієти.
Якщо вам набридла запечена куряча грудка, приготуйте цей салат і їжте із задоволенням, набираючи денну норму білка. Ця закуска – білкова бомба. Салатом спокійно можна вечеряти й прихильникам правильного харчування, які ретельно підраховують калорії.
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