Високобілковий та низькокалорійний салат з курячим філе: покроковий рецепт у відео

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Джерело:

інстаграм Андрія Невського

Дієтолог Андрій Невський поділився максимально простим рецептом салату, на приготування якого піде мінімум часу. А ще він ідеально підходить тим, хто дотримується дієти.

Якщо вам набридла запечена куряча грудка, приготуйте цей салат і їжте із задоволенням, набираючи денну норму білка. Ця закуска – білкова бомба. Салатом спокійно можна вечеряти й прихильникам правильного харчування, які ретельно підраховують калорії.

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Інгредієнти

  • Куряче філе – 230 грамів;
  • Твердий сир – 100 грамів;
  • Помідор – 270 грамів;
  • Яйце – 2 штуки;
  • Соняшникова олія – 5 грамів;
  • Часник (сухий або в зубчиках);
  • Сіль, перець на смак.
Як заправку можете використовувати сметану, майонез, йогурт, а можете й взагалі не заправляти.

Спосіб приготування

  1. Обсмажте дрібно порізане куряче філе на олії протягом 3 – 5 хвилин.
  2. Зваріть й поріжте яйця.
  3. Потріть сир.
  4. Наріжте помідори.
  5. Змішайте усі інгредієнти, додайте часник і спеції.

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Смачного!

 