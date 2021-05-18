Не лише зайва вага: до яких проблем призводить неправильне харчування

18 травня 2021 , 18:13
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Джерело:

Інстаграм Aleksa Svarovskyh

Неправильне харчування й безконтрольний раціон стають причиною багатьох проблем зі здоров'ям. Ожиріння – не перша з них.

Важливо харчуватися збалансовано, це дозволить уникнути безлічі неприємних нюансів. Яких саме – розповіла тренерка й блогерка Aleksa Svarovskyh.

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Які проблеми виникають через неправильне харчування

  • Погіршення стану шкіри (жирність, акне, широкі пори, висипи).
  • Важкість у животі, метеоризм, здуття, спазми, бурчання.
  • Диспепсія, печія, нудота.
  • Порушення режиму дефекації (проноси, запори).
  • Частий головний біль.
  • Нестача енергії, слабкість, млявість, апатія, депресивність.
  • Дратівливість, агресія, різкі перепади настрою.
  • Зайва вага, ожиріння.
  • Болі в правому боці, болі в спині.
  • Зниження лібідо.
  • Порушення в роботі серця (аритмія, тахікардія).
  • Слабкість м'язів, м'язові болі.
  • Запалення суглобів, погіршення їх рухливості.
  • Часті алергічні реакції.
  • Погіршення пам'яті.
  • Схильність до частих інфекційних захворювань, запалень.

Стежте за своїм раціоном / Фото Pixabay

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Блогерка наголосила, що не варто сидіти на гречці, яблуках та кефірі чи взагалі голодувати. Останній метод, за її словами, призведе до випадіння волосся й нервового стану, а не до схуднення. Харчуватися потрібно збалансовано – це і є запорукою здоров'я та бажаної ваги.

 

Автор: Наталя Бережна