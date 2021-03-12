Названо 4 продукти, які стають кориснішими при термообробці

Всім відомо, що після обробки більшість овочів втрачають корисні речовини, проте є й винятки.

Продукти, які після термообробки стають кориснішими, назвала дієтологиня Катерина Кутіна.

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Безумовно, під час готування частина поживних речовин з овочів руйнується, але це не означає, що потрібно їсти одні сирі овочі. Термічна обробка може знижувати одні речовини, але при цьому підвищувати доступність інших. Немає єдиного методу приготування, але є продукти, користь яких завдяки термічній обробці тільки збільшується,

– зазначила Кутіна.

1. Морква

Дієтологиня пояснила, що у сирій моркві зберігаються поліфеноли, а при готуванні вони швидко руйнуються. У той же час після обробки на 34% збільшується кількість антиоксидантів, які уповільнюють старіння.

Кращий результат досягається, якщо готувати морква у шкірці. Вченими було доведено, що бета-каротин засвоюється краще саме з приготовленої моркви. Також клітковина з відварених овочів більш корисна для людей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту,

– додала Катерина Кутіна.

2. Томати

У томатах міститься лікопін – речовина, яка вважається протираковою. За словами дієтологині, лікопін знижує ризики появи раку молочної залози у жінок і раку простати у чоловіків, а також запобігає розвитку серцево-судинних захворювань. Рекомендується тушкувати, запікати помідори, а також використовувати їх для приготування соусів.

Моркву та томати краще готувати, а потім їсти / Фото Pixabay

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3. Хвестоцвіті

Хрестоцвіті містять гойтрогени – це глюкозинолати, які можуть порушувати захоплення йоду щитовидною залозою і викликати зростання її обсягу і зниження функції – зоб і гіпотиреоз. При термообробці гойтрогени нейтралізуються,

– розповіла Кутіна.

Вона порекомендувала бланшувати або готувати на пару (до хрусткого стану) хрестоцвіті. Це дозволить зберегти антиоксиданти – сульфорофан і вітамін С.

4. Шпинат

Шпинат найкраще пасерувати протягом кількох хвилин. Дієтологиня уточнила, що так можна "вивільнити" деякі каротиноїди – бета-каротин, лютеїн і мінерали – кальцій, магній і залізо, які були пов'язані з щавлевою кислотою.

Приготований шпинат відмінно поєднується з вершками, яйцями, рибою і птахом.

Для здоров'я організму потрібні як сирі, так і термічно оброблені овочі. Готуйте різноманітно і з задоволенням!

– резюмувала Кутіна.