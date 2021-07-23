Найсмачніший перекус для ласунів: як його швидко приготувати

23 липня 2021 , 17:03
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Джерело:

інстаграм Марини Боржемської

Якщо ви любите легкі десерти, слід придивитися до варіантів з сезонних продуктів. Такий перекус підійде як дорослим, так і дітям.

Ягідне суфле готується дуже швидко та без випікання. Рецептом цього десерту поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Ягідне суфле

Інгредієнти:

  • Ягоди – 200 грамів.
  • Желатин – 10 грамів.
  • Молоко – 100 грамів.
  • М'який cир – 250 грамів.
  • Підсолоджувач (стевія, мед) – до смаку.

Ягідне суфле сподобається як дорослим, так і дітям / Фото cookpad

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Як приготувати:

  • Желатин заливаємо молоком і залишаємо набухати.
  • З'єднуємо ягоди. Попередньо їх можна протерти через сито.
  • М'який сир і підсолоджувач збиваємо до однорідної консистенції.
  • Набряклий желатин підігріваємо до розчинення (важливо: не кип'ятимо).
  • З'єднуємо сирно-ягідну масу з желатином, після чого розливаємо суміш по формах.
  • Прибираємо десерт у холодильник на 2 години.

 

Автор: Наталя Бережна