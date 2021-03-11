М'язи кора: головні помилки при зміцненні нижнього пресу та як їх уникнути

М'язи кора забезпечують підтримку хребта і беруть участь практично в кожному русі. А ще довести їх до ідеалу прагнуть ледь не усі. Проте більшість допускає чимало помилок під час виконання вправ на нижній прес.

Одна з найпоширеніших помилок – робити вправи на зміцнення м'язів кора у випадковому порядку і без виразної системи. Щоб тренування були по-справжньому ефективними, вам (бажано з тренером) потрібно вибудувати розумну, збалансовану і тривалу за часом програму, яка передбачає дуже повільне та поступове збільшення складності. Звичайно, це правило в цілому стосується майже будь-яких фізичних активностей, але коли йдеться про м'язи кора, воно особливо важливе – інакше можна нашкодити.

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Зокрема, багато новачків вважають, що для зміцнення м'язів кора досить інтенсивно качати прес і спину. Але ці вправи не зачіпають глибоких м'язів! В результаті виникає дисбаланс – одні м'язи кора виявляються перекачаними, інші – навпаки. Таку м'язову нерівність викликають не тільки безсистемні тренування, але й проблеми з поставою, неправильні пози при сидячій роботі і багато інших причин.



Комплекс вправ на м'язи кора повинен складати тренер / Фото pexels

Наприклад, якщо ви постійно сутулитеся, м'язи верхньої частини спини будуть розтягнуті, а м'язи грудей – надмірно напружені. Або буває так, що клубово-поперековий м'яз, який відповідає за згинання стегна, вкорочений, а великий сідничний, який стегно розгинає – навпаки, ослаблений і розтягнутий. Такий дисбаланс призводить до навантаження на задні структури хребта.

З розумінням процесів, які відбуваються в організмі, складений комплекс вправ здатний нейтралізувати м'язову нерівність, що виникає через неправильну поставу, пози і звички. Якщо ж цього розуміння немає, тренування можуть навіть посилити проблему. Ось чому вправи на зміцнення м'язів кора повинен підбирати фахівець.

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Дуже важлива також послідовність вправ: не розпочинайте з силових тренувань! Перед цим потрібно попрацювати з укороченими м'язами, зняти напругу в них, відновити гнучкість. Інакше ви тільки закріпите сформувався у повсякденному житті спотворений "малюнок" рухів.