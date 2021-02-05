Чи можна їсти авокадо при схудненні: 7 фактів про популярний продукт

Останніми роками авокадо отримало величезну популярність: дієтологи говорять про його унікальні властивості, а продукт все частіше використовується в рецептах.
У чому користь авокадо, і чи можна їсти його при схудненні, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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Чому потрібно їсти авокадо: 7 важливих причин
- Авокадо багате на вітаміни групи А, В, К, Р, С, а також на магній, фосфор і калій (в 100 грамах фрукта міститься 14% від добової норми калію).
- Протизапальний ефект. Регулярне вживання авокадо зміцнює імунітет, знижує ризик розвитку артриту. За словами Кален, це відбувається завдяки високому вмісту антиоксидантів, жирних спиртів і каротиноїдів.
- Омолодження та стрункість. Авокадо містить антиоксидант (сквален), який допомагає шкірі бути пружною і гладенькою вже через кілька тижнів.
- Авокадо – продукт калорійний (214 ккал в 100 грамах), проте сприяє зниженню ваги. Це відбувається завдяки вмісту клітковини, яка нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, прискорює метаболізм і позитивно впливає на гормональний фон.
Авокадо містить багато корисних властивостей / Фото pixabay
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- Авокадо є лідером за вмістом мононенасичених жирів. Це Омега-9, олеїнова кислота, яка підвищує сили імунної системи і бере участь у прискоренні метаболічних процесів.
- Продукт на 85% складається з жиру, що дозволяє легко засвоювати жиророзчинні вітаміни A, D, K, E. Наприклад, салат з авокадо не потрібно заправляти маслом.
- Авокадо має низький глікемічний індекс, тому його можна їсти навіть при діабеті.
- Підвищує настрій. У авокадо – багато фолієвої кислоти, яка покращує настрій і підвищує рівень серотоніну (гормону щастя).