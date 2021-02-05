Чи можна їсти авокадо при схудненні: 7 фактів про популярний продукт

Останніми роками авокадо отримало величезну популярність: дієтологи говорять про його унікальні властивості, а продукт все частіше використовується в рецептах.

У чому користь авокадо, і чи можна їсти його при схудненні, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Чому потрібно їсти авокадо: 7 важливих причин

Авокадо багате на вітаміни групи А, В, К, Р, С, а також на магній, фосфор і калій (в 100 грамах фрукта міститься 14% від добової норми калію).

групи А, В, К, Р, С, а також на магній, фосфор і калій (в 100 грамах фрукта міститься 14% від добової норми калію). Протизапальний ефект. Регулярне вживання авокадо зміцнює імунітет, знижує ризик розвитку артриту. За словами Кален, це відбувається завдяки високому вмісту антиоксидантів, жирних спиртів і каротиноїдів.

Регулярне вживання авокадо зміцнює імунітет, знижує ризик розвитку артриту. За словами Кален, це відбувається завдяки високому вмісту антиоксидантів, жирних спиртів і каротиноїдів. Омолодження та стрункість . Авокадо містить антиоксидант (сквален), який допомагає шкірі бути пружною і гладенькою вже через кілька тижнів.

. Авокадо містить антиоксидант (сквален), який допомагає шкірі бути пружною і гладенькою вже через кілька тижнів. Авокадо – продукт калорійний (214 ккал в 100 грамах), проте сприяє зниженню ваги. Це відбувається завдяки вмісту клітковини, яка нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, прискорює метаболізм і позитивно впливає на гормональний фон.

Авокадо містить багато корисних властивостей​ / Фото pixabay

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