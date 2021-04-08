Чи можна схуднути лише у стегнах або прибрати тільки боки й живіт: руйнування міфу

Найчастіше у тих, хто вирішив зайнятися собою, виникає питання, чи можна скинути зайві кілограми з конкретної частини тіла. Дієтологиня Єва Шишова взялася зруйнувати цей популярний міф у схудненні.

Так, як каже Єва Шишова, кожному, хто худне потрібно запам'ятати раз і назавжди 2 важливі правила.

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М'язи можуть рости на конкретній ділянці тіла, над якою ви працюєте. Якщо ви хочете збільшити м'язи у певному місці, потрібно робити вправи, які опрацьовують саме цю зону. Качаєте ноги – ростуть ноги. Не можна качати руки, а збільшувати м'язову масу на ногах.

А ось жир не може спалюватися на конкретній ділянці тіла за бажанням. За словами дієтологині, жир не зникає локально. Вправи, які опрацьовують певні зони тіла, не впливають на кількість жиру саме в цьому місці.

Безглуздо качати прес по 2 години, щоб живіт зменшився. Безглуздо робити бічні нахили, щоб прибрати боки. Безглуздо робити розведення / зведення ніг, щоб схуднути в галіфе,

– додала Шишова.

Коли ваші м'язи "горять" під час вправи – це не означає, що жир зараз "плавиться" саме в цьому місці. Як зазначає дієтологиня, помилково також думати, що "працюючому" м'язу простіше використовувати жир, який є над ним.

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Спалювання жиру відбувається за зовсім іншими принципами і законами. І керують цим процесом зовсім не вправи, а центральна нервова система, мозок та гормони,

– підсумувала Єва Шишова.