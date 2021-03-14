Мінус 70 кілограмів за рік: як запрошення на весілля підштовхнуло хлопця на схуднення

Джону Глоду було лише 20 років, коли він уже хвилювався за своє здоров'я через надмірну вагу. Однак у житті хлопця відбулися події, які змусили його змінитися. За рік молодику вдалося скинути майже 70 кілограмів.

Одного разу Джона Глода запросили на весілля, і саме це стало тим переломним моментом у житті пишнотілого 20-річного хлопця, коли він вирішив, що час щось міняти. Тоді Глод стикнувся з низкою проблем, які змінили його думку про власну вагу.

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Беручи до уваги те, що хлопець важив 163 кілограми, йому було не так просто знайти одяг потрібного розміру. І на цьому проблеми не закінчилися. На свято довелося їхати 13 годин. Коли після такої тривалої дороги американець вийшов з машини, він відчув, що зараз знепритомніє.

Це справді мене дуже злякало. Я дуже добре усвідомлював небезпеку. Я дуже і дуже боявся смерті. Я справді не любив бути наодинці, тому що думав, що якщо у мене станеться серцевий напад, буде нікому викликати копів або швидку допомогу,

– сказав нині 28-річний Глод.

Ці події допомогли йому зрозуміти, що повинен змінитись.

Дієта здорового глузду

Коли Джон Глод вирішив, що настав час схуднути, він не був впевнений, з чого почати. Хлопець зайшов до магазину і купив воду та інгредієнти для бутербродів, почавши відстежувати, що їв. Він дізнавався про правильне харчування за допомогою MyFitnessPal, і його дієта незабаром перетворилася на те, що він зараз називає "дієтою здорового глузду".

Я відмовився від солодкої води, фастфуду та іншої нездорової їжі, що насправді було досить великою частиною мого раціону, і я замінив це іншими продуктами,

– сказав він.

Така дієта почала працювати. Глод втратив більшу частину ваги за півтора року, і він зміг зберегти таку ж тенденцію протягом останніх шести років. Зараз він важить близько 95 кілограмів, що майже на 70 кілограмів менше за його рекордну вагу.

Нині хлопець не дотримується певної дієти. Натомість він просто намагається робити розумний вибір, коли справа доходить до того, що він їсть. Він тренується 10 – 14 годин на тиждень. Але це також означає, що йому доводиться їсти більше, щоб підтримувати таку сувору програму тренувань. Але Джон також вважає, що фізичні вправи допомагають йому зберігати постійну вагу.

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Пройшовши такий непростий шлях перевтілення, Глод готовий уже й сам поділитися дієвими порадами для інших, які сподіваються внести якісь здорові зміни або схуднути.

Змиріться, що будете робити помилки

Коли Глод вперше почав худнути, він не був впевнений, що їсти. Одного разу він занадто обмежив калорії, а іншого – почав переїдати. Робота над тим, як правильно харчуватися і як здорово схуднути, вимагала багато спроб і помилок.

Будьте послідовними

Коли йдеться про схуднення, у такому випадку допомагають й незначні кроки. Просто вносьте у життя невеликі зміни поступово. Якщо ви будете послідовними, вони приведуть до великих результатів.