Ледачі запіканки за 10 хвилин: круті рецепти для тих, хто худне

Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
Багато хто вважає, що для схуднення потрібно готувати довго, а їжа виходить несмачною. Однак є і швидкі страви.
Простими рецептами ледачої запіканки поділилася фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Ледачі запіканки за 10 хвилин. Приготувала для вас 2 рецепти м'ясних запіканок, на які ви не витратите багато часу. Потрібно тільки підготувати інгредієнти, змішати їх, викласти в форму і відправити в духовку. І все – через 30-40 хвилин можна насолоджуватися смачною стравою!
– зазначила Медушкіна.
Вона пояснила, що обидві страви можуть вважатися основними. ⠀
На 100 грамів: 130 кКал
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 8,75 / 6,73 / 8,05
У фарш додаємо сіль і спеції, викладаємо на дно форми для запікання (якщо вона не антипригарна, необхідно скропити олією). На великій тертці натираємо моркву і викладаємо рівним шаром на фарш. Нарізаємо кубиками картоплю і викладаємо зверху. Солимо, нарізаємо зверху кубиками вершкове масло і заливаємо все склянкою води. Накриваємо страву фольгою і відправляємо у духовку на 50 хвилин. Знімаємо фольгу, посипаємо натертим сиром і запікаємо ще 10 хвилин.
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На 100 грамів: 196 кКал
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 12,86 / 7,62 / 17, 85
Макарони відварюємо. Нарізаємо півкільцями цибулю і обсмажуємо на краплі рослинного масла. Додаємо до цибулі фарш, сіль, перець, спеції і обсмажуємо протягом 15 хвилин. Готові макарони змішуємо з фаршем, додаємо яйця, молоко. Викладаємо все ув форму для запікання. Посипаємо все натертим сиром і запікаємо при температурі 180 градусів близько 20 хвилин.