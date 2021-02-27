Ледачі запіканки за 10 хвилин: круті рецепти для тих, хто худне

Багато хто вважає, що для схуднення потрібно готувати довго, а їжа виходить несмачною. Однак є і швидкі страви.

Простими рецептами ледачої запіканки поділилася фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Ледачі запіканки за 10 хвилин. Приготувала для вас 2 рецепти м'ясних запіканок, на які ви не витратите багато часу. Потрібно тільки підготувати інгредієнти, змішати їх, викласти в форму і відправити в духовку. І все – через 30-40 хвилин можна насолоджуватися смачною стравою!

– зазначила Медушкіна.

Вона пояснила, що обидві страви можуть вважатися основними. ⠀

1. Запіканка з фаршем

На 100 грамів: 130 кКал

БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 8,75 / 6,73 / 8,05

Вам знадобляться:

Фарш (яловичина, курка, індичка) – 300 грамів.

Картопля – 4 шт.

Морква – 2 шт.

Масло вершкове – 30 грамів.

Вода – 1 столова ложка.

Твердий сир – 50 грамів.

Сіль, спеції, ріпчаста цибуля – за смаком.

Як готувати:

У фарш додаємо сіль і спеції, викладаємо на дно форми для запікання (якщо вона не антипригарна, необхідно скропити олією). На великій тертці натираємо моркву і викладаємо рівним шаром на фарш. Нарізаємо кубиками картоплю і викладаємо зверху. Солимо, нарізаємо зверху кубиками вершкове масло і заливаємо все склянкою води. Накриваємо страву фольгою і відправляємо у духовку на 50 хвилин. Знімаємо фольгу, посипаємо натертим сиром і запікаємо ще 10 хвилин.

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2. Запіканка з макаронів з фаршем

На 100 грамів: 196 кКал

БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 12,86 / 7,62 / 17, 85

Інгредієнти:

Макарони – 300 грамів.

Фарш м'ясний – 400 грамів.

Яйця курячі – 3 шт.

Молоко – 1 стакан.

Сир твердих сортів – 100 грамів.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Олія – 10 грамів.

Сіль, перець, спеції – за смаком.

Як готувати:

Макарони відварюємо. Нарізаємо півкільцями цибулю і обсмажуємо на краплі рослинного масла. Додаємо до цибулі фарш, сіль, перець, спеції і обсмажуємо протягом 15 хвилин. Готові макарони змішуємо з фаршем, додаємо яйця, молоко. Викладаємо все ув форму для запікання. Посипаємо все натертим сиром і запікаємо при температурі 180 градусів близько 20 хвилин.