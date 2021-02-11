Куди дівається шкіра після схуднення: відповідь відомої тренерки

Багато у кого виникає питання: що станеться зі шкірою, якщо позбутися від зайвих кілограмів? Чи обов'язково вона обвисне?

Що відбувається з тілом, і куди дівається шкіра після схуднення, розповіла тренерка Марина Боржемська.

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Що відбувається зі шкірою після схуднення

Коли ви накопичуєте жир, шкіра розтягується, щоб вміщати всі ці "цінні запаси". Потім вона трохи пошкоджується і частково (або дуже сильно) втрачає еластичність. Коли ж ви нарешті рятуєтеся від зайвого, шкіра не завжди може стягнутися назад і обвисає,

– зазначила Боржемська.

Вона пояснила, що має значення те, на скільки кілограмів схудла людина. Якщо це 15-20 кг – шкіра може підтягнутися. Це залежить від різних чинників:

вік;

спадковість;

місця відкладення жиру;

скільки часу у людини була зайва вага.

Наприклад, після вагітності, і сильного набору ваги деяким вдається майже відразу ж прийти в форму або стати навіть краще. Іншим же доводиться докласти багато часу і зусиль.

Якість шкіри залежить від різних факторів / Фото championat

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За словами Боржемської, все дуже індивідуально, але є процедури, які можуть допомогти. Йдеться про масажі, скраби, контрастний душ, регулярне зволоження шкіри і, звичайно ж, правильне харчування. Все це допоможе шкірі бути у відмінному стані.

Звичайно, не приховую – якщо ви худнете на десятки кілограмів, то хірургічне втручання не виключене. Але запевняю вас: трохи зайвої шкіри – краще, ніж десятки зайвих кілограмів, які шкодять здоров'ю і заважають повноцінно жити,

– наголосила тренерка.