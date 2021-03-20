Кубики на животі: як отримати заповітний прес

Багато дівчат мріють про ідеальне тіло: тонку талію, сталевий прес і кубики на животі. Для досягнення мети доведеться добре попрацювати.

Ефективні вправи, які допоможуть досягти ідеального преса, показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Прес – це умовна назва м'язів живота: прямого, внутрішнього і зовнішнього косих, поперечної. Прямий м'яз живота – це як раз ті самі кубики. Тому прес є у всіх. А далі шок-контент: виходить, що і кубики є у всіх. Тільки вони заховані за шаром підшкірного жиру,

– зазначила Самойлова.

Як отримати гарний прес

Для того щоб побачити заповітні кубики на животі, багато хто щодня виконує тренування на цю групу м'язів.

Однак, за словами Євгенії Самойлової, навіть якщо щодня качати прес, рельєф проявиться лише після того, як зменшиться жировий прошарок. Це означає, що без дефіциту калорій не обійтися.

Ідеальний прес можна зробити навіть вдома​ / Фото vimo

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Не існує верхнього і нижнього преса, це одна велика м'яз і частина м'язового корсету, яка підтримує тіло. Вона ділиться на 6 частин сухожильними перемичками. Кожна така частина і є один кубик,

– пояснила тренерка.

Які вправи допоможуть "знайти" прес

Передача м'яча – 20 разів. Підйом ніг боком догори – 20 повторень на кожен бік. Виштовхування таза вгору – 20 разів. Дотик рукою з м'ячем протилежної ноги – 20 на кожну ногу.

Техніку виконання вправ дивіться на відео: