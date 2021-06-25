Кругове тренування на вулиці: відео вправ для стадіону або спортивного майданчика

Для регулярних тренувань не обов'язково ходити в тренажерні зали чи дорогі фітнес-центри. Досить просто вийти на найближчий спортивний майданчик. А ми тим часом ділимося на Актив 24 черговим комплексом вправ для кругового тренування на вулиці.

Так, фітнес-тренерка Катерина Кононова підготувала сет з 5 вправ для кругового тренування. Спортсменка показала, як займатися на стадіоні чи спортивному майданчику як при наявності мінімального інвентаря, так і без нього, використовуючи лише фітнес-гумки.

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Кругове тренування на вулиці: 5 вправ

Підтягування: 8 – 10 повторень;

8 – 10 повторень; Станова тяга: 15 – 20 повторень;

15 – 20 повторень; Віджимання на брусах: 10 – 12 повторень;

10 – 12 повторень; Випади: 15 повторень на кожну ногу;

15 повторень на кожну ногу; Жим/віджимання від поперечини: 10 – 15 повторень.

Нагадаємо, що(одразу переходьте від однієї вправи до іншої).. Тренерка ж радить робити

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