Кругове тренування з пісковим мішком: як виконувати ускладнені вправи – відео

Шукаєте спосіб ускладнити свої тренування? Ми знаємо, з яким снарядом заняття спортом вам точно не видасться простим. Мішок з піском завоював любов шанувальників кросфіту завдяки своїй репутації найнезручнішого снаряда, вправи з яким – ще те завдання.

Пісковий мішок ідеально підходить для силового тренування. І якщо ви вирішили кинути виклик своєму тілу – цей снаряд точно для вас. Сендбеґ змінює центр ваги і поводиться непередбачувано, що неабияк ускладнює процес.

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Є безліч різних вправ, які містять динамічні, інтегровані і багатопланові рухи. Сьогодні ж тренерка Катерина Кононова показала доволі простий комплекс для кругового тренування вдома, який зможуть виконати навіть новачки. Гайда працювати над тілом мрії разом з Актив 24.

5 вправ з пісочним мішком для ускладненого домашнього тренування

Упор лежачи – віджимання – станова тяга: 10 повторень;

10 повторень; Присідання: 20 повторень;

20 повторень; Тяга в нахилі: 20 повторень;

20 повторень; Випади: по 15 повторень на кожну ногу;

по 15 повторень на кожну ногу; Підйом ніг через мішок: 20 повторень.

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