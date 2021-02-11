Кращі вправи для жіночого здоров'я: як їх виконувати вдома

Джерело:Інстаграм Анни Гоголєвої
Для того щоб знизити масу тіла, підтримувати гормональний баланс і залишатися у гарній формі, важливо виконувати правильні вправи.
Комплекс кращих вправ, які можна робити у домашніх умовах, показала дієтологиня Анна Гоголєва.
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За словами Гоголєвої, ці вправи "дарують здоров'я, заспокоюють розум і відновлюють гармонію жіночого тіла".
Вона уточнила, що комплекс також сприяє:
Виконуйте щодня кілька вправ зі списку / Фото pixabay
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Хоча це і мій комплекс для жіночого здоров'я, він також прекрасно підійде і чоловікам: підтримає здоров'я простати, прибере затискачі, поліпшить кровообіг, прекрасно впливає на лібідо і запобігає утворенню аденом, – уточнила дієтологиня.