Кращі вправи для жіночого здоров'я: як їх виконувати вдома

11 лютого 2021 , 20:08
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Джерело:

Інстаграм Анни Гоголєвої

Для того щоб знизити масу тіла, підтримувати гормональний баланс і залишатися у гарній формі, важливо виконувати правильні вправи.

Комплекс кращих вправ, які можна робити у домашніх умовах, показала дієтологиня Анна Гоголєва.

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Навіщо потрібні вправи

За словами Гоголєвої, ці вправи "дарують здоров'я, заспокоюють розум і відновлюють гармонію жіночого тіла".

Вона уточнила, що комплекс також сприяє:

  • зниженню маси тіла щадним способом;
  • поліпшенню циркуляції крові і лімфи;
  • притоку крові до органів малого таза;
  • клітинному харчуванню;
  • поліпшенню роботи кишечника;
  • підтримці гормонального балансу;
  • поліпшенню роботи жіночих придатків, оздоровленню яєчників, матки і всієї слизової;
  • підвищенню лібідо;
  • нормалізації обміну речовин;
  • гнучкості тіла;
  • зняттю втоми і стресу.

Виконуйте щодня кілька вправ зі списку​ / Фото pixabay

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Хоча це і мій комплекс для жіночого здоров'я, він також прекрасно підійде і чоловікам: підтримає здоров'я простати, прибере затискачі, поліпшить кровообіг, прекрасно впливає на лібідо і запобігає утворенню аденом, – уточнила дієтологиня.

З чого складається тренування

  • Стрибки на сідницях (50 разів).
  • Підйом, сидячи на колінах.
  • Сідничний місток.
  • Підйом тазу з піднятими ногами.
  • Вправа з гнучким обручем.
  • Поза богині – утката Конасана.
  • Поза дитини з вісцеральним упором.
  • Берізка.

Як виконувати вправи – дивіться на відео: